Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı: Bir İsrailli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı: Bir İsrailli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Kudüs'ün kuzeyindeki Neve Yaakov Yahudi yerleşim birimine ait mahallede bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı. İsrail ordusu saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise 64 yaşındaki İsraillinin hafif yaralandığını açıkladı.

06.03.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs'ün kuzeyindeki Neve Yaakov Yahudi yerleşim birimine ait mahallede bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı yaptığı açıklamada ise 64 yaşındaki İsraillinin hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı: Bir İsrailli yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:40 Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin
16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
16:29 Aydın’da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı Aydın'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 17:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı: Bir İsrailli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement