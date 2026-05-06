Doğu Kudüs\'te Rahibeye Saldırı

06.05.2026 00:41
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir rahibeye saldırarak Hristiyanlara yönelik nefret suçuna devam etti.

İsraillilerin Hristiyanlara yönelik sistematik saldırılarına bir yenisi daha eklenerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir rahibenin darbedildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki beldelerden Deyr Seryan'da, 19 Nisan'da bir İsrail askerinin, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasının yankıları sürerken İsrail, Hristiyanlara yönelik yeni bir nefret suçuyla daha gündemde.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki bir erkek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir rahibeye saldırdı.

Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe, saldırı sonucu başından yaralandı.

Okulun Müdürü Olivier Poquillon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti ve İsrailli yetkililerden derhal harekete geçmelerini istedi.

Polis, saldırganı gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, rahibeye yönelik saldırının son derece ciddiye alındığı ve olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından şüphelinin gözaltında tutulduğu hatırlatıldı.

"Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırının bir arada yaşam ve din özgürlüğü değerleriyle çeliştiği ifade edildi.

Açıklamada, yere düşürülüp fiziksel saldırıya maruz kalan rahibe ve Kudüs'teki Latin Patrikhanesi ile "dayanışma" mesajı verildi.

İsrail'in işgali ve saldırıları altındaki yerlerde Hristiyan toplumu da hedef alınıyor

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyan toplumu, İsrail hükümeti ile aşırı sağcı grupların fiziksel saldırılarına, mülke zarar verme eylemlerine, sistematik tükürme olaylarına ve kutsal mekanları kundaklama girişimlerine maruz kalıyor.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seyran beldesinde 19 Nisan'da, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykelin bir İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik bu saldırısı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: AA

