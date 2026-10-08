Doğu Kudüs'teki İngiltere konsolosluğu kapatıldı, 20 diplomat İsrail'den ayrılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Kudüs'teki İngiltere konsolosluğu kapatıldı, 20 diplomat İsrail'den ayrılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu'nun faaliyetlerine son verildiğini duyurdu. Başkonsolos dahil 20 İngiliz diplomat İsrail'den ayrılacak, diplomatik faaliyet 7 İngiliz diplomat tarafından sürdürülecek.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin nezdindeki İngiltere Konsolosluğu'nun faaliyetlerine son verildiğini duyururken, misyonun diplomatik temsilcilik olarak hizmet vereceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Londra yönetimiyle konuya ilişkin bir diyalog yürüterek mutabakata vardıklarını açıkladı.

Mutabakat kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İngiltere Konsolosluğu'nun bugün görevini tamamladığını kaydeden Saar, Başkonsolos dahil 20 İngiliz diplomatın görevini sonlandırarak İsrail'den ayrılacağını aktardı.

Saar, buna karşın binanın İngiltere'ye ait olduğunu ve diplomatik faaliyetin 7 İngiliz diplomat tarafından devam ettirileceğini belirtirken İsrail basını, faaliyetlerine son verilen konsolosluğun, diplomatik temsilcilik olarak hizmet vereceğini yazdı.

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde konsolosluğun tabelalarının söküldüğü görüldü.

"İngiltere karşı adım atmayacak"

İsrail Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında, Londra'nın attıkları adımlara yanıt vermeyeceğini aktardı.

Hükümetler arasında diyaloğun devamı konusunda mutabakata vardıklarını ileri süren Saar, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı aldığı yaptırım kararına yanıt olarak 8 Eylül'de duyurdukları tüm yanıtların uygulamaya konulmuş olduğunu savundu.

Saar, bu kapsamda, Kiryat Gat'taki merkezden İngiliz temsilcilerinin uzaklaştırıldığını, Londra'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimine ait güçlerin eğitilmesine yönelik faaliyetlerinin durdurulduğunu, çoğu milletvekili 12 İngiliz vatandaşının İsrail'e girişinin yasaklandığını ve bugün de İngiliz Konsolosluğu'nun faaliyetlerine son verildiğini kaydetti.

Gelecekte iki ülkenin kriz yaşayıp yaşamayacağına ilişkin garanti veremeyeceğini ifade eden Saar, "İsrail'e karşı hareket eden her ülke, bunun bir bedeli olacağını bilmelidir." tehdidinde bulundu.

Ne olmuştu?

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama niyetini açıklamıştı.

İsrail, İngiltere'ye başta Doğu Kudüs'teki konsolosluğun faaliyetlerine son verilmesi olmak üzere 4 adımla yanıt vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Doğu KudüsİngiltereDiplomasiPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:40:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Doğu Kudüs'teki İngiltere konsolosluğu kapatıldı, 20 diplomat İsrail'den ayrılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei