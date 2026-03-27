Doğu Kudüs'ten Acil Barış Çağrısı
Doğu Kudüs'ten Acil Barış Çağrısı

27.03.2026 13:53
Doğu Kudüs'teki kiliseler, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yıkım için acil ateşkes istedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki kiliseler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Orta Doğu'yu "büyük bir yıkım ve umutsuzluğa" sürüklediğini vurgulayarak, acil ateşkes ve barış çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs'teki patrikhane ve kiliselerin liderleri tarafından Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu öncesi yayımlanan ortak bildiride "yeni ve yıkıcı bölgesel savaşın Kutsal Toprakları ve geniş Orta Doğu'yu bir kez daha kargaşaya sürüklediği" ifade edildi.

Her geçen gün şiddetini artıran sürecin sadece bölgeyi değil, küresel ölçekte ekonomik zorlukları da tetikleyen bir "ölüm ve yıkım sarmalı" yarattığı belirtilen bildiride, "dökülen kanın derhal durdurulması ve adaletin tesisi" için barış çağrısı yapıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş dahil olmak üzere Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırıların son verilmesinin istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs'ten başlayarak Gazze, Lübnan ve tüm kutsal topraklara, Körfez ülkelerinden Tahran'a ve dünyanın en uç noktalarına kadar, bu savaş yorgunu bölgede adaletin ve barışın nihayet hakim olması için aracılık edilmesini ve savunuculuk yapılmasını talep ediyoruz."

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

