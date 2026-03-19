Doğubayazıt'ta 'En Sevgili' İlahisi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki müzik öğretmenleri, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler kapsamında öğrencilerle birlikte ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri arasında 'En Sevgili' ilahisini seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ramazan ayında, bütün okullarda öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerler için eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenledi. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Doğubayazıt'ta ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü farklı bir çalışmaya imza attı. İlçede görev yapan müzik öğretmenleri, öğrencilerle birlikte, başta İshak Paşa Sarayı olmak üzere Doğubayazıt'ın farklı noktalarında 'En Sevgili' ilahisini seslendirdi. İlçenin tarihi ve doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen performans, sanal medyada da paylaşıldı ve ilgi gördü.

Müzik öğretmenlerinin öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte hem öğrenciler, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de Doğubayazıt'ın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT(AĞRI),