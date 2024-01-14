 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğuda kar esareti, Antalya'da 20 derecede deniz keyfi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğuda kar esareti, Antalya'da 20 derecede deniz keyfi

Türkiye'nin doğu illerinde kar esareti etkili olurken, turizm kenti Antalya'da güneşli havayla birlikte sahillerde yoğunluk oluşurken, deniz keyfi yapanlar oldu. Antalya'da termometreler 16 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19.5 derece ölçüldü. Almanya'dan gelen bir turist ise ülkesini özlediğini belirterek, Türkiye'nin cennet gibi bir yer olduğunu söyledi.

Doğuda kar esareti, Antalya\'da 20 derecede deniz keyfi
14.01.2024 - 22:12,  Güncelleme: 22:21
Abone Ol

Doğuda kar esareti, Antalya'da 20 derecede deniz keyfi

ANTALYA - Türkiye'nin doğu illerinde kar esareti etkili olurken, turizm kenti Antalya'da güneşli havayla birlikte sahillerde yoğunluk oluşurken, deniz keyfi yapanlar oldu.

Türkiye'nin özellikle doğu illerinde karlı ve soğuk hava etkili olurken, bir çok köy yolu kapandı, kar yüksekliğini bazı bölgelerde araç boyunu geçti. Buna rağmen turizm kenti Antalya'da ise güneşli havayla birlikte termometreler 16 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19.5 derece ölçüldü. Hafta sonu tatilini de fırsat bilenlerin adresi ise sahil ve parklar oldu. Varyanttan Konyaaltı Sahili'ni ve karla kaplı Beydağlarını izleyenler, öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Yürüyüş yapanlar kadar, deniz kıyısında sohbet edenler ve denize girenlerde oldu. Karlı manzara eşliğinde güneşlenenler ve balık avlayanlarında olduğu görüldü.

Almanya'dan 6 günlüğüne Antalya'ya gelen Murat Topal, " İş için geldim, annem de var. Denize girmeden Almanya'ya dönülmezdi. Her gün hemen hemen geliyorum, şuan ki hava yazı bile aratmıyor. Dağlarda kar var. Almanya'da havalar sıfırın altında, burada sanki 30 derece. Ülkemiz cennet gibi ev hiçbir yere değişilmez. Bunun üzerine ülke yok. 40 yıldır Almanya'dayım ama döneceğim. Soğan ekmek yiyelim ama memleketimizde yaşayalım" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Almanya, Türkiye, Antalya, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğuda kar esareti, Antalya'da 20 derecede deniz keyfi - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:59 ABD Başkanı Biden, Netanyahu'dan desteğini çekiyor: Durum berbat ve biz tıkandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:37:52. #1.12#
SON DAKİKA: Doğuda kar esareti, Antalya'da 20 derecede deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement