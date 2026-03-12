Doğum İzni ve Sosyal Medya Teklifi Ertelendi

Doğum izni ve sosyal medya teklifinin komisyon görüşmeleri bayram sonrasına kaldı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Açılış konuşmalarının ardından komisyon toplantısı, Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. CHP Komisyon sözcüsü Aylin Yaman, teklifte yer alan sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin alt komisyon kurularak incelenmesi gerektiğini içeren önergeyi komisyon başkanlığına sundu. Bilgin, önergeyi oylamaya açtı ve oylama sonucunda 11'e 8 olumlu oyla önerge kabul edildi. Ardından oturuma ara verildi.

'DARÜLACEZE'NİN FAALİYET ALANINI GENİŞLETİYORUZ'

Aranın ardından komisyon yeniden toplandı. Teklifte imzası bulunan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, teklifin aile kurumunun güçlendirilmesi, doğum oranlarının desteklenmesi, çocukların, yaşlıların, engellilerin ve kırılgan grupların korunmasının güçlendirilmesi, sosyal hizmet sisteminin kurumsal ve hukuki altyapısının çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini amaçladığını belirtti. Öztürk, "Değişen dünya şartları, artan sosyal ihtiyaçlar ve toplum yapısındaki dönüşüm, Darülaceze hizmet kapasitesinin daha da güçlendirilmesini ve imkanlarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda; Darülaceze'ye yapılan nakdi bağışların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesini sağlıyoruz. Ayrıca gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışların da teşvik edilmesini mümkün hale getiriyoruz. Bu düzenlemeler sadece mali bir teşvik değildir. Aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Çünkü sosyal devlet yalnızca kamu kaynaklarıyla değil, toplumsal dayanışma ruhuyla da güçlenir. Bununla birlikte Darülaceze'nin faaliyet alanını da genişletiyor, yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin ihtiyaç duyulan diğer illerinde ve gerekli görülen durumlarda yurt dışında da hizmet verebilmesinin önünü açıyoruz. Teklifimiz ayrıca Darülaceze'nin aşevi hizmeti sunabilmesi ve gıda bankacılığı faaliyetleri yürütebilmesi için de yasal zemin oluşturmaktadır" dedi.

'DOĞUM İZNİNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTİYORUZ'

Teklifle aile kurumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Öztürk, "Teklif kapsamında; kadın çalışanların doğum sonrası izin süresini 8 haftadan 16 haftaya çıkararak, toplam doğum iznini 24 haftaya yükseltiyoruz. Biz yalnızca bir çalışma hayatı düzenlemesi getirmiyoruz. Çocuk gelişimi açısından son derece kritik bir adımı aslında hayata geçiriyoruz. Bilimsel araştırmalar da açıkça göstermektedir ki bir bebeğin hayatındaki en önemli dönem, doğumdan sonraki ilk aylardır. Bu dönemde anne ile kurulan bağ, çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Getirdiğimiz düzenlemeyle birlikte; çocuklar hayatlarının en kritik dönemlerinde anneleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği en az 6 aylık emzirme süresiyle uyumlu bir sistem oluşturulacak. Bu, işçi statüsündeki çalışanları, askeri personeli, jandarma ve sahil güvenlik personelini de kapsayacak. Bunun yanında babalık iznini de 5 günden 10 güne çıkarıyoruz" dedi.

'15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA HİZMETİ SUNULMAMALI'

Öztürk, Türkiye'de çocukların dijital mecralarda geçirdiği sürenin dikkat çekici olduğunu aktararak, "Türkiye'de günlük ortalama internet kullanım süresi 7 saat 13 dakikaya ulaşırken, 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 66'sından fazlası sosyal medya kullanmakta ve yüzde 74'ü en az bir dijital oyun oynamaktadır. Daha da önemlisi, çocuklarımızın önemli bir kısmı ekran başında geçirdikleri sürenin kitap okuma alışkanlıklarını azalttığını, ders başarılarını olumsuz etkilediğini ve aileleriyle geçirdikleri zamanı düşürdüğünü ifade etmektedir. Amacımız çocuklarımızı dijital dünyadan koparmak değil; onları bu dünyanın imkanlarından yararlanabilen, risklere karşı bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetiştirmektir. Bu nedenle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik yeni yükümlülükler getiriyoruz. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmaması, çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet modelleri oluşturulması, ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi ve oyunların yaş derecelendirmesine tabi tutulması gibi önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca Türkiye'de yüksek erişime sahip oyun sağlayıcılarının ve dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilmektedir. Böylece bu platformların hukuki sorumluluğu daha net hale gelecek ve denetim mekanizmaları güçlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON ERTELENDİ

Öztürk'ün teklif ile ilgili bilgilendirmesinin ardından DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, teklifte yer alan bazı maddelerin anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ve bu nedenle teklif metninden çıkarılması için komisyon başkanlığına önerge sundu. Komisyon Başkanı Bilgin, önergeyi işleme almadan önce oturuma ara verdi. Aranın ardından Bilgin, komisyonun Ramazan Bayramı sonrasında yeniden toplanacağını söyleyerek toplantıyı kapattı.