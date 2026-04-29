Doğum Sonrası Karın Germe İçin 12-18 Ay Beklenmeli

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Arda Soylu, doğum sonrası dönemde vücudun toparlanması için zaman tanınması gerektiğini, bu nedenle karın germe ameliyatı için doğumdan sonra en az 12-18 ay beklenmesi gerektiğini söyledi. Karın germe ameliyatının, gebelik, hızlı kilo alıp verme veya obezite cerrahisi sonrası oluşan deri sarkması ve kas gevşekliğini düzeltmeyi amaçladığını belirten Soylu, uygulanacak tekniğin hastaya özel planlandığını vurguladı.

Dr. Soylu, karın germe yöntemlerini şöyle sıraladı: Standart (tam) karın germe, mini karın germe, genişletilmiş karın germe ve sirkumferansiyel karın germe (belt lipektomi). Ayrıca karın germe ile liposuction'ın aynı seansta güvenle yapılabildiğini, bunun ek risk oluşturmadığını belirtti.

Ameliyat sonrası bakımın önemine değinen Soylu, erken mobilizasyon, kompresyon giysileri kullanımı ve cerrahın önerilerine uyumun iyileşme sürecinde kritik olduğunu ifade etti.