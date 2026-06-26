Doğum Yardımları Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
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Doğum Yardımları Hesaplara Yatırıldı

26.06.2026 10:42
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Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, 3 ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 120 bin 990 çocuğun faydalandığını belirten Bakan Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 466 bin 825'inin ailelerin birinci çocuğu, 344 bin 139'unun ikinci çocuğu, 310 bin 26'sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti. Hak sahiplerinden 25 bin 401 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş, iki, üç ve üzeri 654 bin 165 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını da vurguladı.

'20,1 MİLYAR LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda haziran ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi. Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini hatırlattı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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