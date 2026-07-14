Muş'ta dünyaya gelen bebek, doğumsal anomali ve solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Muş Devlet Hastanesi'nde doğan bebeğin, doğumsal anomali ve gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.
İleri tedavi ihtiyacı bulunan Tülin isimli bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürüldü.
Tülin bebek, burada hazır bekleyen ambulans uçakla İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Doğumsal Anomaliyle Doğan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi - Son Dakika
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