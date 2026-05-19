Doha'da 19 Mayıs Gençlik Koşusu Düzenlendi

19.05.2026 20:07
Katar'ın Doha şehrinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Koşusu, Türkiye Büyükelçisi'nin katılımıyla yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik Koşusu" düzenlendi.

Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen koşuya, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun yanı sıra Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından askerler, elçilik çalışanları, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile Katar Türk Okulu'nun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Göksu'nun startını verdiği koşu, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Göksu, tüm katılımcılar ve misafirlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Göksu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlamına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ı özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimize ve çocuklarımıza vatanımızdan uzakta olduğumuz için böyle bir etkinlik ile hatırlatmak ve anmak istedik.

19 Mayıs'ta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan Milli Mücadele'yi başarıya taşıyan ruhu, heyecanı ve coşkuyu, Katar'da hep birlikte anmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Yaklaşık 1 saat süren koşunun ardından dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya ve hediye takdim edildi.

Katılımcılara bugün için özel olarak hazırlanan şapka ve tişörtlerin hediye edildiği program, toplu fotoğraf çekimleri ve ikramların ardından son buldu.

Kaynak: AA

