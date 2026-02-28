Doha'da Patlamalar: İran'ın Misillemesi Endişe Yarattı

İran'ın ABD- İsrail saldırılarına misilleme başlatmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'da yeni patlama sesleri duyuldu

Doha'da öğle saatlerinde kent merkezinin farklı noktalarından art arda patlamalar yaşandı. Ardından bazı bölgelerde siren seslerinin duyulduğu başkentte güvenlik güçlerinin kritik noktalarda önlem aldığı görüldü.

Katar Savunma Bakanlığı, "yüksek hazırlık seviyesi, güvenlik teyakkuzu ve ilgili makamlar arasındaki ortak koordinasyon sayesinde", ülke topraklarını hedef alan bir dizi saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu.

İran, ABD ve İsrail'in son saldırılarına karşılık olarak bölgedeki bazı hedeflere yönelik misilleme başlattığını duyurmuştu.