Doha'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika
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Doha'da Ramazan Coşkusu

Katar'ın başkenti Doha, ramazan için süslemelerle aydınlatıldı ve ziyaretçilere görsel şölen sunuldu.

06.03.2025 00:17
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Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ramazan ayını anlatan sembollerle aydınlatıldı.

Geleneksel ve modern mimarinin birleştiği Doha'da, ramazan ayı büyük bir coşkuyla karşılandı. Doha'da ramazan ayına özel süslemelerle şehir adeta bir sanat eserine dönüştürüldü.

Şehirde birçok cadde ve meydana ramazan ayının ruhunu yansıtan dekoratif unsurlar yerleştirildi.

Suk Vakıf, Eski Doha Limanı, Eğitim Şehri (Education City) ve Lusail Bulvarı gibi şehrin popüler noktaları, ramazan temalı ışıklarla süslenerek ziyaretçilere görsel bir şölen sunuldu.

Sembol gökdelenlere de dua eden insan silüetinin yanı sıra ay ve yıldız ile "Ramazan mübarek olsun" ifadesi yansıtıldı.

Kaynak: AA

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