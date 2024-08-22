Doha\'daki Suk Vakıf Çarşısı\'na Filistin Bayrağı Asıldı

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Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı.

Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

AA muhabirine konuşan çarşı esnafından hediyelik eşya satıcısı İranlı Feyruz Rüstemi, astıkları bayrağın kardeş Filistin halkına gönderdikleri güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"İsrail'in 7 Ekimden bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında birçok masum insan ve çocuk öldü. Bizler de Suk Vakıf esnafı olarak Filistin halkına desteğimizi göstermek için Filistin bayrağı astık. Buraya gelen birçok turist tarafından bayrağın ilgi görmesi ve hatta bayrakla fotoğraf çektirmeleri bizi memnun ediyor."

Suriyeli kahve satıcısı Ahmed Şaabi de Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık zulmüne dikkat çekmek istediklerini belirterek, Filistin'e destek olunması çağrısında bulundu.

Suk Vakıf Çarşısı

Katar'ın başkenti Doha'nın Muşeyrib bölgesinde geçmişte bir nehir yatağının kıyısında kurulan çarşı, adını satıcıların o dönemlerde ürünlerini ayakta durarak pazarlamalarına atıfla Arapça ayakta duran anlamındaki "Vakıf" kelimesinden alıyor.

Yaklaşık bir asır önce kurulan çarşı, 2004'te modern mimariyle yenilendi. Restorasyonu geleneksel Katar mimarisi doğrultusunda yapılan çarşıda geniş yelpazeli ürün çeşitliliği bulunuyor. Giyimin yanı sıra el sanatları, el emeği ürünler, kokular, baharatlar, müzik aletleri, süs eşyaları, mücevher ve ayrıca kuş, at ve deve gibi hayvan satıcıları da yerini alıyor.

Geleneksel dokunun hissedildiği çarşıda ziyaretçiler, yüzlerce baharatın satıldığı dükkanlardan gelen yoğun baharat kokuları arasında gezinirken, mağazalarda çalınan doğu müzikleri eşliğinde alışveriş yapabiliyor.