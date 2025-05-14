Trump\'ın ziyareti nedeniyle Doha\'yı ABD bayraklarıyla donattılar

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar'a ulaştı. Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı.

DOHA'YI ABD BAYRAKLARIYLA DONATTILAR

Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla ABD bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Katar'ın sembol binaları ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklere büründü. Öte yandan Doha'daki Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ile ana arterler Katar ve ABD bayraklarıyla süslendi.

Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan güzergahta da benzer süslemelere yer verilirken, bazı önemli kamu binaları önüne iki ülkenin bayrakları yerleştirildi.