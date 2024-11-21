Doktor Terzi Yusuf Kenan Küçükaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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89 yaşında hayatını kaybeden 'Doktor Terzi' olarak tanınan Yusuf Kenan Küçükaslan son yolculuğuna uğurlandı.

13 yaşında ünlü terzi İzzet Ünver'in çırağı olarak meslek hayatına başlayan ve Londra'daki 'Tailor and Cutter Academi' den mezun olduktan sonra çevresinde 'Doktor Terzi' olarak tanınan Yusuf Kenan Küçükaslan 89 yaşında hayatını kaybetti. Küçükarslan için bugün öğle namazının ardından Yeniköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde taziyeleri, eşi Filiz Küçükaslan ve çocukları Aslı Küçükaslan Ekmekci, Kerem Küçükaslan ve Seda Küçükaslan kabul etti. Törene, Küçükaslan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, iş dünyasından da pek çok kişi katıldı. Cenaze kılınan namazın ardından Yeşilköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçükarslan Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakan yardımcılığı döneminde terziliğini yapmıştı.