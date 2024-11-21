Doktor Terzi Yusuf Kenan Küçükaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doktor Terzi Yusuf Kenan Küçükaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Doktor Terzi Yusuf Kenan Küçükaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

89 yaşında hayatını kaybeden 'Doktor Terzi' olarak tanınan Yusuf Kenan Küçükaslan için cenaze töreni düzenlendi. İş dünyasından ve sevenlerinden birçok kişi, merhum terzinin son yolculuğunda yer aldı.

21.11.2024 16:44  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

89 yaşında hayatını kaybeden 'Doktor Terzi' olarak tanınan Yusuf Kenan Küçükaslan son yolculuğuna uğurlandı.

13 yaşında ünlü terzi İzzet Ünver'in çırağı olarak meslek hayatına başlayan ve Londra'daki 'Tailor and Cutter Academi' den mezun olduktan sonra çevresinde 'Doktor Terzi' olarak tanınan Yusuf Kenan Küçükaslan 89 yaşında hayatını kaybetti. Küçükarslan için bugün öğle namazının ardından Yeniköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde taziyeleri, eşi Filiz Küçükaslan ve çocukları Aslı Küçükaslan Ekmekci, Kerem Küçükaslan ve Seda Küçükaslan kabul etti. Törene, Küçükaslan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, iş dünyasından da pek çok kişi katıldı. Cenaze kılınan namazın ardından Yeşilköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçükarslan Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakan yardımcılığı döneminde terziliğini yapmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf Kenan, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor Terzi Yusuf Kenan Küçükaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 17:56:35. #1.12#
SON DAKİKA: Doktor Terzi Yusuf Kenan Küçükaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.