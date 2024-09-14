Dolandırıcı Kocaeli'de Yakalandı

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Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Antalya, Sakarya, Edirne ve Bursa'da yaşanan 10 olayda "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 154 bin lira para cezası bulunan E.A'yı, Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.