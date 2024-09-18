Dolandırıcı Tutuklandı

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 37 ayrı dosyadan aranan Mustafa Küçükgözlü (44), yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 37 ayrı dosyadan aranması olan ve aynı suçtan 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Küçükgözlü'nün yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, Küçükgözlü'yü saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Küçükgözlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine teslim edildi.