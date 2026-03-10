Dolandırıcılara 11 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
Dolandırıcılara 11 Yıl Hapis Talebi

10.03.2026 11:44
Muş'ta sosyal medya dolandırıcıları için 3-11 yıl hapis talep edildi. İddianame kabul edildi.

Muş'ta ele geçirdikleri sosyal medya hesabından "kısa sürede yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki sanığın 3 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet linki görünümlü linkin ekli olduğu mesajı attıkları M.E'nin linke tıklaması üzerine hesabını ele geçirdikleri gerekçesiyle M.T. ve R.A. hakkında "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iddianame hazırladı.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, attıkları mesajla müşteki M.E'nin hesabını ele geçirerek, "Merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yatırımda bulundum. Yatırım uzmanı N... Bey sayesinde 1 saat içinde 78 bin 91 lira kazandım. Bu yatırımı yapmak isteyenler N... Bey'e WhatsApptan yazabilirler. N... Bey'e güvenebilirsiniz. Reklam değil, ben kazandım siz de kazanın diye paylaştım." şeklinde paylaşım yaptıkları belirtildi.

İddianamede, müşteki A.B'nin söz konusu paylaşıma itibar ederek irtibat kurduğu sanıkların verdiği IBAN numaralarına toplamda 11 bin 700 lira gönderdiği, daha sonra dolandırıldığını fark ederek şikayetçi olduğu ifade edildi.

Yapılan inceleme sonucu sanıkların paylaştığı cep telefonu numarasının "açık hat" olarak tabir edilen ve takibi mümkün olmayan yabancı bir kişi adına alındığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Müştekinin para gönderdiği 2 farklı banka hesabının da R.A. ve M.T'ye ait olduğu anlaşılmıştır. M.T, söz konusu hesaba ait kartını kaybettiğini ve gelen paradan haberinin olmadığını beyan ederek suçlamayı kabul etmemiştir. R.A. ise daha önce 'M.A.' isimli biriyle tanıştığını, söz konusu şahsa para karşılığı banka kartlarını ve bilgilerini verdiğini, dolandırıcılık olayını kendisinin gerçekleştirmediğini beyan etmiştir."

Yapılan inceleme sonucu müşteki tarafından R.A'ya gönderilen paranın bir bahis uygulamasına aktarıldığının belirlendiği bilgisinin yer aldığı iddianamede, "Uygulamadaki kullanıcı numarası üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu bahis hesabının sanığa ait olduğu tespit edilmiştir. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklar, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli hareketlerle önce M.E'nin hesabını ele geçirmiştir. Bu hesap üzerinden yaptıkları yatırım vaadine yönelik paylaşımlara itibar eden müştekiden menfaat temin etmek suretiyle üzerlerine atılı suçları işledikleri hususunda kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır."

Haklarında 3 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yargılamasına başlandı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Medya, Muş, Son Dakika

