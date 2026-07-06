Dolandırıcılara Büyük Operasyon - Son Dakika
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Dolandırıcılara Büyük Operasyon

Dolandırıcılara Büyük Operasyon
06.07.2026 14:10
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Sakarya merkezli operasyonda 22 dolandırıcıdan 18'i tutuklandı, 42 milyon TL haksız kazanç tespit edildi.

SAKARYA merkezli 10 ilde düzenlenen 'Altın Tatili' operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla suçlamasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin, 19 ayrı dolandırıcılık olayından yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen projeli ve teknik takipli çalışma kapsamında, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp ülke genelinde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ülke genelinde 19 ayrı dolandırıcılık olayından yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri paraları, 'sazan sarmalı' benzeri yöntemle kuyumcular aracılığıyla altına çevirerek, sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

POLİS, TATİLCİ KILIĞINA GİRDİ

Polis ekiplerinin, operasyon öncesinde dolandırıcılıktan elde edilen parayla tatil bölgelerinde villa kiralayarak tatil yapan şüphelileri yakalamak amacıyla aynı bölgede ev kiraladığı ve tatilci gibi davranarak şüphelilerin hareketlerini takip ettiği öğrenildi. 'Altın Tatili' adı verilen operasyon kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına bloke konuldu.

Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, 27 cep telefonu, 21 SIM kart, 23 banka kartı, 5 flash bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 bilgisayar kasası, 2 kuru sıkı tabanca, havalı tabanca ile 10 fişek, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, 3. Sayfa, Sakarya, Ekonomi, Finans, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara Büyük Operasyon - Son Dakika

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