Dolandırıcılara Operasyon: 10 Tutuklama

Manisa merkezli 7 ilde, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bu yöntemle 32 farklı dolandırıcılık olayında yaklaşık 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Ekipler, Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.