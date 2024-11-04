4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'yüksek kazanç', 'forex kazanç', 'yatırım temsilcisi' gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,
Son Dakika › Güncel › Dolandırıcılara Operasyon: 4 Tutuklama - Son Dakika
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