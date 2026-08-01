Dolandırıcılara Operasyon: 8 Gözaltı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde telefonla aradıkları H.K. (81) isimli kadını, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın takılarını alarak dolandıran şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların evlere gönderdikleri kişileri internetten 'Günlük dolgun ücretli iş' ilanıyla buldukları ve onlara sahte hakim ve savcı kimliği verdikleri ortaya çıktı.

Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan H.K.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp, evdeki altınların terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu, eve gelecek olan kişiye teslim etmesi gerektiğini, altınların incelendikten sonra iade edileceğini söyledi. Paniğe kapılan H.K. eve gelen kuryeye yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altınları teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.K. jandarmaya başvurdu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT dedektifleri ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından JASAT, 29 Temmuz'da Denizli merkezli olarak Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JASAT yaptığı çalışmada ayrıca, dolandırıcılık olayında kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişilerin dolandırıcılık sırasında evlere gönderilen kuryeleri internet üzerinden 'Günlük dolgun ücretli iş' ilanıyla buldukları, bu kişilere hakim ve savcı kimliği verdiklerini tespit etti.

Jandarma yetkilileri, vatandaşları kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak para veya ziynet eşyası isteyen kişilere kesinlikle itibar etmemeleri ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak güvenlik güçlerine bilgi vermeleri konusunda uyardı.