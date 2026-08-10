Dolphin Tayfunu Sebebiyle Tahliyeler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolphin Tayfunu Sebebiyle Tahliyeler Başladı

Dolphin Tayfunu Sebebiyle Tahliyeler Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in doğusunda Dolphin Tayfunu sonrası yüz binlerce kişi tahliye edildi, yağışlar devam edebilir.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda Dolphin Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve seller nedeniyle yüz binlerce kişi tahliye edildi. Karaya çıkan tayfunun şiddetinin azalmasına karşın tehlikenin sürdüğü uyarısı yapılıyor.

Pazartesi günü saat 7.00 itibarıyla Fujian eyaletindeki korunmasız kara ve deniz bölgelerinde bulunan yaklaşık 167.900 kişi güvenli yerlere nakledilirken, Shanghai'da ise pazar günü geç saatlere kadar riskli olarak değerlendirilen bölgelerden yaklaşık 215.600 kişi tahliye edildi.

Tahminlere göre şiddetli yağışların Ningde ve Nanping kentleri de dahil olmak üzere Fujian eyaletinin bazı bölgelerinde pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bazı noktalarda ise sağanak yağış görülebileceği belirtiliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşım ve turizmde geniş çaplı aksaklıklar yaşanıyor. Fujian yetkilileri, 686 karayolunu ulaşıma kapatırken, 658 tren seferini de askıya aldı. Ayrıca önde gelen 234 turistik mekan ziyarete kapatılırken, onlarca kültür ve turizm etkinliği iptal edildi.

Shanghai'da tayfun nedeniyle yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi pazartesi günü öğle saatlerinde geçici olarak kapatıldı. En yüksek seviyede şiddetli yağış uyarısı yayımlayan yetkililer olası su baskınlarına karşı uyardı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, yılın 13. tayfunu olan Dolphin, pazar günü Zhejiang eyaletinde iki kez karaya çıktı.

Pazartesi sabahı mavi tayfun alarmını yenileyen merkez, tayfunun saatte 15-20 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerleyerek kademeli olarak şiddetini kaybedeceğini öngörüyor.

Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolphin Tayfunu Sebebiyle Tahliyeler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 19:49:00. #7.13#
SON DAKİKA: Dolphin Tayfunu Sebebiyle Tahliyeler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.