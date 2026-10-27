DOLUNAY Projesi'yle şüpheli para ve dijital izler yapay zeka ile anlık izlenecek - Son Dakika
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DOLUNAY Projesi'yle şüpheli para ve dijital izler yapay zeka ile anlık izlenecek

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DOLUNAY Projesi'yle şüpheli para hareketleri ve dijital izler yapay zeka ile anlık takip edilerek, paranın kripto varlıklara aktarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Gelecek yıl dolandırıcılık suçuna ilişkin uyarıcı nitelikte 192 milyon kısa mesaj gönderilecek.

Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi (DOLUNAY) Projesiyle şüpheli para hareketleri ve dijital izler takip edilerek, paranın farklı hesaplara veya kripto varlıklara aktarılmasının engellenmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki derlemesine göre, siber dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordinasyon içinde hızlı müdahaleyi amaçlayan projeye yer verildi.

Programda, DOLUNAY'ın hayata geçirilmesi için mevzuat çalışmalarına başlandığı belirtildi. Projeyle, şüpheli para hareketlerinin ve dijital izlerin yapay zeka destekli analizlerle anlık takip edilmesi, paranın farklı hesaplara veya kripto varlıklara aktarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Programın dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin faaliyetleri kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

Gelecek yıl dolandırıcılık suçunu konu alan uyarıcı nitelikte 192 milyon kısa mesaj gönderilecek. Toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerle yaklaşık 1 milyon vatandaşa ulaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkYapay ZekaTeknolojiDolunayGüncelSon Dakika

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