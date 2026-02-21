Domruköy'de Toplu İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Domruköy'de Toplu İftar Programı

Domruköy\'de Toplu İftar Programı
21.02.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan dolayısıyla Domruköy'de düzenlenen toplu iftar programında birlik mesajları verildi.

Batı Trakya'nın Rodop iline bağlı Domruköy'de ramazan ayı dolayısıyla toplu iftar programı düzenlendi.

İftar programına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Yeni Sol Partisi Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile çok sayıda soydaş katıldı.

İftarın ardından Müftü Trampa bir konuşma yaparak ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini dile getirerek, tüm soydaşlara hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın ise Batı Trakya Türkleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir dönem olduğunu belirtti.

Toplu iftar programları, Batı Trakya Türk toplumunda ramazan ayının en önemli sosyal ve dini etkinlikleri arasında yer alıyor.

Köylerde, belediyeler ve bölge halkının katkılarıyla düzenlenen bu programlar, soydaşların bir araya gelerek oruçlarını birlikte açmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Güncel, Aydın, Müftü, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domruköy'de Toplu İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:27:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Domruköy'de Toplu İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.