Domuz Sürüsü Köye İndi

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Elazığ'da yiyecek ararken köye inen domuz sürüsü böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası kırsalda yiyecek bulamayan domuz sürüsü köye indi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken domuzlar, Sivrice ilçesi Sürek köyüne indi. Köyün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan domuz sürüsü bir süre sonra ormanlık alana kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.