Domuz Sürüsü Yerleşim Yerini Ziyaret Etti
Domuz Sürüsü Yerleşim Yerini Ziyaret Etti

28.02.2026 00:12
Beytüşşebap'ta kar yağışı sebebiyle yiyecek arayan domuz sürüsü yerleşim yerinde görüntülendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları, sıklıkla yerleşim yerlerinde görüntülenmeye başlandı.

İlçenin Sinekli Mahallesi civarında gezen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

21:35
