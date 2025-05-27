Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sulama kanalına düşen domuz yavrusunun suyun içinde ileri geri yüzdükten sonra kanaldaki kırık su dağıtım kapağının bulunduğu alandan çıkarak gözden kayboldu. Domuz yavrusunun su kanalından çıkma mücadelesi kameralara yansıdı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Yeşilhisar Mahallesi'nde domuz yavrusu sulama kanalına düştü. Uzun süre kanaldan kurtulmaya çalışan yavru domuz, bir ileri bir geri yüzdü. Domuz yavrusu, bir süre sonra kanaldaki kırık su dağıtım kapağının bulunduğu alandan çıkarak uzaklaştı. Yavru domuzun kanaldaki mücadelesini cep telefonu kamerası kaydetti.
Yeşilhisar Mahallesindeki sulama kanalında domuz yavrusu yüzdüğü yolundaki bilgi üzerine bölgeye gittiklerini söyleyen Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Özkan, " Sulama kanalının içinde yüzen domuz yavrusu görünce çok şaşırdık. İleri geri yüzen domuz yavrusunu kanaldan çıkarmak için uzun süre uğraştık. Domuz daha sonra kanalın kırık su dağıtım kapağının bulunduğu alandan çıkarak arazide gözden kayboldu" dedi.
Son Dakika › Güncel › Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti - Son Dakika
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