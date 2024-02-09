Donald Trump Nevada\'da Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini açık ara farkla kazandı

LAS ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı, eski ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin düzenlediği ön seçimlerde açık ara farkla galip geldi.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, Nevada'da Cumhuriyetçi Partinin, parti toplantısı formatında yapılan ve "caucus" denilen ön seçimleri gerçekleştirildi.
Nevada'da eyalet yönetiminin 2 gün önceki ön seçimlerine katılmayan Cumhuriyetçilerin en güçlü adayı Trump, partinin düzenlediği ikinci ön seçimlere katıldı.
Asıl delegelerin dağıtıldığı dünkü ön seçimlerde, katılımcıların yüzde 90'ından fazlasının desteğini alan Trump, rahat galibiyetinin ardından Las Vegas'ta zafer konuşması yaptı.
Trump, Nevada'daki parti ön seçiminde, en büyük rakibi Nikki Haley'nin katılmaması nedeniyle tek güçlü adaydı.
Nevada'da, 2021'deki yasa değişikliğinin ardından ilk kez bu başkanlık seçimi sürecinde, biri eyalet yönetiminin, diğeri de Cumhuriyetçi Partinin düzenleyeceği 2 ön seçim yapıldı.
2024 başkanlık yarışında eyalet yönetiminin düzenlediği ön seçimlere Trump katılmamıştı. Ancak Trump destekçileri, Haley'yi protesto etmek amacıyla sandığa giderek yüzde 60 düzeyinde "adayların hiçbiri" seçeneğine oy vermişti.
Böylece ön seçimlerde sadece yüzde 30 civarında oy alan Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Haley, dolaylı olarak Trump'a mağlup olmuştu.
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