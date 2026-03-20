Üye Girişi
Son Dakika Logo

Donanma Bayramda Görevde
20.03.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk donanmasının TCG Barbaros Fırkateyni personeli, Ramazan Bayramı'nı gemide kutladı.

Türk donanmasının kahraman mensupları, vatan savunmasındaki sorumluluklarını Ramazan Bayramı'nda da yerine getiriyor.

Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde bulunan TCG Barbaros Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, Ramazan Bayramı'nı gemide karşıladı.

Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan TCG Barbaros'ta, Başçarkçı tarafından, gemi personelinin bayramlaşma töreni için helikopter platformunda hazır olduğu, Gemi Komutanı Deniz Kurmay Albay Üstünay Çevik'e rapor edildi.

Albay Çevik, burada yaptığı konuşmada, personelin ve ailelerinin bayramını kutladıktan sonra tüm personelle tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşmada, personele çikolata ikram edildi.

Deniz Teğmen Sema Türk, AA muhabirine, TCG Barbaros'un ismini büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'dan aldığını, bu nedenle bahriyede özel bir yeri olduğunu söyledi.

Fırkateynin 117 metre boyunda, 3 bin 350 ton tam deplasmanla 32 knota kadar sürat yapabildiğini belirten Türk, "Bu gemiler sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile her türlü görevi tek başına veya diğer savaş gemileriyle yerine getirebilen çok maksatlı fırkateynlerdir." ifadelerini kullandı.

Türk, TCG Barbaros personeli olarak bayramda da görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak, Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Deniz Üsteğmen Rafet Güzey, icra edilen tüm görevlerin komuta kontrol sistemi üzerinden yürütüldüğünü, bu sistemin gemi üzerinde bulunan tüm sensör ve silahların en iyi şekilde kullanılmasını sağladığını anlattı.

Porsun Astsubay Çavuş Hasan Şafak, harekat kapsamında kullanılmak üzere helikopter konuşlandırılabilen fırkateynin bu özellikleri ile arama kurtarma görevleri de icra edebildiğini ifade etti.

Motorcu Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Doğan, gemilerin gerek tekne yapısı gerekse sahip olduğu makine, elektrik, elektronik ve yardımcı sistemler ile çevre ve dünya denizlerindeki harekat alanlarında görev icra etme imkan ve kabiliyetinde olduğunu dile getirdi.

Sözleşmeli Kazancı Çavuş Lütfi Tali de Barbaros sınıfı fırkateynlerin sahip olduğu ikmal kapasitesi ve sosyal imkanlarıyla gemi personelinin sağlık, iaşe ve diğer sosyal ihtiyaçlarını uzun süre hiçbir destek almadan karşılayabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Denizcilik, Çikolata, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 11:55:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Donanma Bayramda Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.