Dongfeng'in Slovenya'daki Yeni Merkezi Açıldı

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KAMNİK POD KRİMOM, 24 Ekim (Xinhua) -- Slovenya'nın Kamnik Pod Krimom kasabasında düzenlenen Dongfeng satış ve teknik merkezinin açılış töreni, 23 Ekim 2024.

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng'in ilk satış ve teknik merkezi, Slovenya'nın orta kesiminde açıldı. Slovenya'da Çin yapımı elektrikli araçların en büyük ithalatçısı ve Dongfeng otomobillerinin resmi ithalatçısı olan Plan-net Avto tarafından Çarşamba günü açılan merkezde dört yeni elektrikli ve üç yeni benzinli Dongfeng otomobil modeli tanıtıldı. (Fotoğraf: Zeljko Stevanic/Xinhua)