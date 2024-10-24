Dongfeng, Slovenya'da İlk Merkezini Açtı

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KAMNİK POD KRİMOM, 24 Ekim (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Dongfeng'in Slovenya'daki ilk satış ve teknik merkezi, ülkenin orta kesiminde açıldı.

Slovenya'da Çin yapımı elektrikli araçların en büyük ithalatçısı ve Dongfeng otomobillerinin resmi ithalatçısı olan Plan-net Avto tarafından Çarşamba günü açılan merkezde dört yeni elektrikli ve üç yeni benzinli Dongfeng otomobil modeli tanıtıldı.

Çin'in Slovenya Büyükelçisi Wang Shunqing, açılış töreninde yaptığı konuşmada Dongfeng Motor'un uzun bir geçmişe ve olağanüstü teknik güce sahip bir marka olduğunu, Slovenya'nınsa sağlam bir endüstriyel ve teknolojik temele sahip olduğunu söyledi.

"Slovenya, Çin'in Avrupa Birliği'ndeki önemli bir ortağıdır" diyen Wang, Slovenya hükümeti ve iş dünyasının Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle işbirliğine ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.

Slovenya'nın Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına yönelik gümrük vergilerini arttırma önerisine karşı oy kullanmasını takdirle karşıladığını belirten Wang, "gümrük vergilerinin farklılıkları çözmenin doğru yolu olmadığını" kaydetti.

Plan-net Avto CEO'su Marko Femc ise Çin'in elektrikli mobilitenin geliştirilmesinde lider ülke olduğunu söyledi.

Femc, Xinhua'ya verdiği demecinde Avrupa ülkelerinin ortaklıklar yoluyla sektörü geliştirmek üzere Çinli ortaklarını işbirliğine davet etmeyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek "tarifeler kesinlikle doğru yol değil" ifadelerini kullandı.

Dongfeng AB Bölge Merkezi Genel Müdürü Xie Qian, Xinhua'ya yaptığı açıklamada geçen yıl Slovenya'da otomobil satışına başlayan Dongfeng'in bu yıl 800 otomobil satmayı, önümüzdeki beş yıl içinde de sayıyı ikiye ya da üçe katlamayı planladığını söyledi.

Slovenya Ekonomi Bakanlığı Sanayi, İş ve Uluslararasılaşma Müdürlüğü Genel Müdürü Jernej Salecl de "Çin yatırımının Slovenya'da büyük memnuniyetle karşılandığını" ifade etti.

Salecl, "Mobilitenin geleceğinin Çin'e ait olduğunu görüyoruz ve gelecekteki bu başarının büyük bir parçası olmak istiyoruz" dedi.