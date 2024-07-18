Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Doğurganlık Oranının Düşmesiyle İlgili Çalışma Başlatacak - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Doğurganlık Oranının Düşmesiyle İlgili Çalışma Başlatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili, önemli bir saha çalışması başlatacaklarını belirterek, "Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz.

18.07.2024 11:25
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili, önemli bir saha çalışması başlatacaklarını belirterek, "Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, daha önce yüksek hızlı trene binmemiş ve bu yönde talebi bulunan devlet himayesindeki çocukların isteklerini yerine getirdi. Onlarla Konya'ya yüksek hızlı trenle giden Göktaş, çocuklarla seyahat boyunca sohbet etti, yakından ilgilendi.

Göktaş, seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Devlet himayesindeki çocukların yaz boyunca birçok faaliyete katıldığını, çeşitli etkinliklerde yer aldığını bildiren Göktaş, "Birlikte yolculuk ettiğimiz çocuklarımız daha önce hiç yüksek hızlı trene binmemiş veya Konya'ya gitmemiş çocuklarımız." diye konuştu.

Yüksek hızlı trene binme yönündeki isteklerini yerine getirdikleri çocukların Mevlana diyarı Konya'da kültürel ve turistik yerleri gezeceğini, çeşitli aktivitelere katılacağını aktaran Göktaş, "Çocuklarımızı güzel bir gün bekliyor. Biz de onların heyecanını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Göktaş, TÜİK verilerine yansıyan doğurganlık hızının azalmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine, bu konunun Türkiye'nin geleceği açısından öneminin farkında olduklarını ve bununla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Doğurganlık hızı azalması ve nüfusun yaşlanmasının sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:

"Bu konunun ciddiyetinin farkındayız. Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemiz için büyük bir risk. Bakanlık olarak biz de bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda alarm zilleri çalıyor. Bizler de bu Başkanlık altında hem yurt dışı modellerini çalışıyor hem de doğurganlık oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırıyor ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz."

"Önemli bir saha çalışması başlatacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, politikaları çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu sadece çalışan kadınları ilgilendiren bir konu değil. Meseleye sadece kadın odaklı bakmıyor, çok daha geniş kapsamlı ele alıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde en ince hassasiyetleri tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız." dedi.

Çalışmaları çok boyutlu olarak sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu konuda, Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek hem de konuyu çok boyutlu olarak ele alacağız." diye konuştu.

11 bin 11 çift, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlandı

Deprem bölgesinde pilot uygulaması devam eden Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, projeye gençlerin yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.

Göktaş, "Bugün itibarıyla 11 bin 11 çiftimiz fondan yararlanmak için başvurdu. 3 bin 500'den fazla gencimize evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık." açıklamalarında bulundu.

Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağladıklarını aktaran Göktaş, "Bu ay 733 çiftimize ödemesini gerçekleştirdik. Bugüne kadar başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan toplam 2 bin 385 çiftin paraları hesaplarına yatırıldı. Önümüzdeki aylarda bu rakam daha da artacak." diye konuştu.

Aile ve Gençlik Fonu projesinin uygulamasında deprem bölgesinin pilot bölge olarak seçildiğini anımsatan Göktaş, "Bu konuda yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu üç ilimizi de pilot uygulama kapsamına almayı, Aile ve Gençlik Fonu'muzu buralarda uygulamayı hedefliyoruz." dedi.

Sosyal yardımlarda artış

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarına yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin soruya karşılık da yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeyi, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeyi sürdürdüklerini bildirdi. Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı. Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 liradan 10 bin 159 liraya, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi. Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı, temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak."

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Maliye, Güncel, Son Dakika

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