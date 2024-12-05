Dörtdivan'da Annelere Uyuşturucu Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Dörtdivan'da Annelere Uyuşturucu Bilgilendirmesi

Dörtdivan'daki tekstil fabrikasında annelere uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

05.12.2024 19:18
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan anneler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında yapılan bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Dörtdivan'da tekstil fabrikasında çalışan annelere, uzman ekipler tarafından bilgi verildi.

Yeniçağa'da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi

Yeniçağa Gençlik Merkezi ile Yeniçağa Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İlçedeki okulları ziyaret eden Gençlik Merkezi gönüllüleri, ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Şarkı ve oyunlarla desteklenen eğitimde, öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri anlatıldı.

Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesine atanan dahiliye doktoru görevine başladı

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Devlet Hastanesine atanan dahiliye doktorunun göreve başladığını duyurdu.

Çağlar, yazılı açıklamasında, atamanın Yeniçağa halkı için çok önemli olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin ilçede daha etkin şekilde yürütülmesi için desteklerini esirgemeyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammet Emin Demirkol'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtdivan'da Annelere Uyuşturucu Bilgilendirmesi - Son Dakika

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