Dörtdivan'da 'Birlikte Okuyoruz' Projesi Tamamlandı

Bolu'nun Dörtdivan içerisinde düzenlenen "Birlikte Okuyoruz" projesi sona erdi.

Dörtdivan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Günde 17 Dakika, Yılda 100 Saat" mottosuyla hayata geçirilen "Birlikte Okuyoruz" projesi, Köroğlu Heykeli Meydanı'nda düzenlenen final etkinliğiyle tamamlandı.

Projeyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, okuma bilincinin geliştirilmesi ve okul kütüphanelerinin daha etkin kullanımı hedeflendi.

Her gün 17 dakika kitap okuyan öğrenciler, yıl sonunda toplamda 100 saatlik okuma süresine ulaşarak yaklaşık 1 milyon 300 bin kelime okudu.

Etkinlikte yıl boyunca yürütülen okuma faaliyetlerinde başarı gösteren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Programın sonunda "Birlikte Okuyoruz" projesinin sembolik olarak son sayfası çevrildi.

Katılımcılara "Köroğlu'nun Gölgesinde Birlikte Okuyoruz" temalı kitap ayraçları dağıtıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, ilçede 9 yıldır okuma kültürünü yaygınlaştırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Kitap okuyan insanın düşünceleri değişir, dünyası genişler, kalbi büyür. Bu projeyle çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladık." diye konuştu.

Bal, projeye emek veren tüm öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve öğrencilere teşekkür ederken, okuma alışkanlığının yalnızca akademik başarıya değil, yaşam becerilerine de doğrudan katkı sunduğunun altını çizdi.

Kapanış programına, Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.