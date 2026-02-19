Dörtyol\'da 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Özerli Çayı'na düştüğü öne sürülen 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.
Özerli Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin (10) köprüden çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akıntıya kapılan çocuğun düştüğü yerden 1 kilometre ileride cesedine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
