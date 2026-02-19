Dörtyol'da 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dörtyol'da 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Dörtyol\'da 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
19.02.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çaya düşen Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Özerli Çayı'na düştüğü öne sürülen 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Özerli Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin (10) köprüden çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılan çocuğun düştüğü yerden 1 kilometre ileride cesedine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Dörtyol, İtfaiye, Otopsi, Suriye, Güncel, Hatay, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Nottingham Forest’tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik
Tedesco’dan ’’19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı’’ sorusuna bomba cevap Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap
Wesley Sneijder Juventus’la fena dalga geçti Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti
MHP’li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:28
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 19:46:42. #7.11#
SON DAKİKA: Dörtyol'da 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.