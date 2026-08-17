Dörtyol'da Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
74 yaşındaki Mansur Kaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özerli Mahallesi'nde bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mansur Kaya'nın (74) öldüğünü belirledi.
Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Kaya'nın ağaçtan düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaya'nın cenazesi incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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