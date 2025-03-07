Dörtyol'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.
Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilere depremden korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Senaryoya göre sirenlerin çalmasıyla öğrenciler "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı, daha sonra okul binası tahliye edildi ve öğrencilerin güvenli şekilde toplanma alanına ulaşmaları sağlandı.
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