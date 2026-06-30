Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.
Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla 3 fırın denetlendi.
İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.
Ekipler, hijyene standartlarına uymayan 1 fırın hakkında tutanak tuttu.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Fırın Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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