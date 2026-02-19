Dörtyol'da Heyelan: Ev ve Araç Zarar Gördü - Son Dakika
Dörtyol'da Heyelan: Ev ve Araç Zarar Gördü

Dörtyol\'da Heyelan: Ev ve Araç Zarar Gördü
19.02.2026 06:43
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde heyelan nedeniyle bir ev ve otomobil zarar gördü, yaralı yok.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde heyelan nedeniyle ev ve otomobil zarar gördü.

Kışlalar Mahallesi Beşikgöl mesire alanına giden yolda toprak kayması olduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ölen ya da yaralananın olmadığını, heyelan nedeniyle bir evin ve bir otomobilin zarar gördüğünü tespit etti.

Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Dörtyol, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da Heyelan: Ev ve Araç Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

