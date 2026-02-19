Dörtyol\'da Heyelan: Ev ve Araç Zarar Gördü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde heyelan nedeniyle ev ve otomobil zarar gördü.

Kışlalar Mahallesi Beşikgöl mesire alanına giden yolda toprak kayması olduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ölen ya da yaralananın olmadığını, heyelan nedeniyle bir evin ve bir otomobilin zarar gördüğünü tespit etti.

Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.