Dörtyol\'da Hırsız Tutuklandı

23.03.2026 10:11
Otomobilden 100 bin lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobile bırakılan 100 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışlalar Mahallesi'nde park halindeki otomobilden 100 bin lira çalındığı ihbarı üzerine araştırma yaptı.

Ekipler tarafından kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı G.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 96 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

10:13
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
09:39
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu Emniyet’te pes dedirten ifade
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade
09:28
Böylesi görülmedi Kim’den Putin’e görkemli karşılama
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
