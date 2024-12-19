Dörtyol'da Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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