Dörtyol\'da iş makinesi çarptığı çocuk yaralandı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, iş makinesinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Fatih K'nin idaresindeki iş makinesi, Yeşil Mahallesi'nde bisikletiyle yan yoldan gelen Mustafa D'ye (7) çarptı.
İş makinesinin üstünden geçtiği çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi.
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