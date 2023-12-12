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Dörtyol'da iş makinesi çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Dörtyol'da iş makinesi çarptığı çocuk yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, iş makinesinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. İş makinesinin üstünden geçtiği çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun ayağı kırıldı, hayati tehlikesi yok.

Dörtyol\'da iş makinesi çarptığı çocuk yaralandı
12.12.2023 - 17:53,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, iş makinesinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Fatih K'nin idaresindeki iş makinesi, Yeşil Mahallesi'nde bisikletiyle yan yoldan gelen Mustafa D'ye (7) çarptı.

İş makinesinin üstünden geçtiği çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi.

Kaynak: AA
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