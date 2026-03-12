Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler çalışma kapsamında İstiklal Marşı'nı okudu.
Çalışma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan ile polislerin İstiklal Marşı'nın dizelerini okuduğu klip hazırlandı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da İstiklal Marşı Klibi Hazırlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?