Dörtyol'da Jandarma Uygulaması

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçları inceledi.
Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, bazı sürücülere para cezası kesti.
Huzur ve güven uygulamalarının devam edeceği belirtildi.
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