Dörtyol’da Minibüs Alev Aldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Dörtyol Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 31 ASB 505 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.
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