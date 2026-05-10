Dörtyol\'da Öğrenciler Topraksız Tarım Yetiştiriyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ortaokul öğrencileri, topraksız tarım eğitimi aldıkları ders kapsamında marul ve çilek yetiştirdi.

Dörtyol Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu'nda proje tasarımı ve uygulamaları dersi için bir oda tarım sınıfına dönüştürüldü.

Öğretmenlerden topraksız tarım yöntemini öğrenen çocuklar, el birliğiyle marul ve çilek yetiştirdi.

İlk ürünlerini toplayan öğrenciler, sevinç yaşadı.

Okul müdürü Doğan Peker, AA muhabirine, topraksız tarım eğitiminin hem öğrenciler hem de velileri memnun ettiğini söyledi.

Öğrencilerin yeteneklerini, üretimle ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirten Peker, "Çocuklarımıza takım çalışmasını, girişimciliği, araştırmayı, bilimsel altyapının nasıl oluştuğunu, gözlem ve ölçümün nasıl yapıldığını göstermek istedik." dedi.

Projede öğrencilere eşlik eden matematik öğretmeni Ferda Balcı da "Topraksız tarımda, geleneksel tarıma göre yüzde 70 su tasarrufu sağlanabiliyor. Gerekli koşullar sağlandığında yıl boyunca ürün alınabiliyor." diye konuştu.

Marul ve çilek hasadı yapan öğrencilerin isteklerinin arttığını dile getiren Balcı, salatalık ve domates üretimini de hedeflediklerini anlattı.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Eymen Koca, projeyi ilginç bulduğunu ifade ederek, "Gelecekte mühendis olup topraksız tarımla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum." dedi.