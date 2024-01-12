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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 06 ETE 09 plakalı otomobil, Dörtyol- İskenderun kara yolunda S.K'nin kullandığı 06 DCS 498 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü H.Ö. ile araçta bulunan N.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika