Dörtyol'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde ruhsatsız 2 tabanca ve 7 tüfek ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, B.S'nin (31) Kuzuculu Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste ruhsatsız 2 tabanca ve 7 tüfek, 2 şarjör, 15 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
